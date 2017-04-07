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Регион 07.04.2017 19:48

Оппозиция опротестует результаты парламентских выборов в Армении

Оппозиционный блок "Конгресс-НПА" во главе с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном потребовал признать результаты голосования на выборах в парламент республики 2 апреля недействительными.

В распространенном в пятницу заявлении оппозиционеры заявили, что выборы прошли с применением организованных властями массовых и скоординированных правонарушений.

"Произошла массовая раздача избирательных взяток, наблюдалось бездействие правоохранительных органов, повсеместное нарушение тайны голосования, многочисленные случаи повторного голосования, случаи насилия и запугивания в отношении журналистов, доверенных лиц и наблюдателей", - отмечается в заявлении.

"Блок решил опротестовать законность результатов голосования, уполномочить представителя общественной организации "Гражданин наблюдатель" Тиграна Егоряна представить жалобу блока в ЦИК Армении и Конституционный суд с требование признать итоги голосования 2 апреля недействительными", - говорится в заявлении.

На выборах 2 апреля победила правящая Республиканская партия, набравшая 49,12% голосов. Блок Конгресс-НПА набрал 1,65%, не преодолев необходимый для прохождения в парламент семипроцентный барьер.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, ОППОЗИЦИЯ, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]