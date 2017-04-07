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Внешняя политика 07.04.2017 20:21

Алиев на встрече с телерадиоведущим Соловьем отметил всестороннее развитие азербайджано-российских отношений

Президент Ильхам Алиев отмечает всестороннее развитие азербайджано-российских отношений.

И.Алиев в пятницу принял российского телерадиоведущего Владимира Соловьева, сообщает сайт главы государства.

Президент подчеркнул, что азербайджано-российские отношения успешно развиваются по всем направлениям, в том числе в области медиа.

Он также проинформировал В.Соловьева о позиции Азербайджана по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

В.Соловьев, в свою очередь, подчеркнул, что впервые посещает Баку и ему интересно ознакомиться с процессами, протекающими в Азербайджане.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, СОЛОВЬЕВ, ВСТРЕЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]