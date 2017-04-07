Алиев на встрече с телерадиоведущим Соловьем отметил всестороннее развитие азербайджано-российских отношений

Президент Ильхам Алиев отмечает всестороннее развитие азербайджано-российских отношений.

И.Алиев в пятницу принял российского телерадиоведущего Владимира Соловьева, сообщает сайт главы государства.

Президент подчеркнул, что азербайджано-российские отношения успешно развиваются по всем направлениям, в том числе в области медиа.

Он также проинформировал В.Соловьева о позиции Азербайджана по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

В.Соловьев, в свою очередь, подчеркнул, что впервые посещает Баку и ему интересно ознакомиться с процессами, протекающими в Азербайджане.

А.Азизов