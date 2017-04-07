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Спорт 07.04.2017 22:05

ФИФА получила убыток в размере $369 млн за 2016 год

Международная федерация футбола (ФИФА) отчиталась о чистом убытке в размере $369 млн, полученном за 2016 год.

Как следует из пресс-релиза организации, в 2017 году убыток может оказаться еще выше, зато в 2018 году, когда состоится Чемпионат мира в России, ожидаемая прибыль составит свыше $1 млрд.

ФИФА подтвердила, что по итогам четырехлетнего цикла (2015-2018 годы) она ожидает получить чистую прибыль в размере $100 млн при выручке в $5,56 млрд. Резервный фонд организации, как ожидается, на конец 2018 года будет насчитывать $1,655 млрд.

"2016 год стал переломным, были сделаны первые шаги для восстановления доверия организации. Эта работа предполагает прозрачное управление доходами и расходами", - заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

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Тэги: ФИФА, ФИНАНСЫ, ОТЧЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]