ФИФА получила убыток в размере $369 млн за 2016 год

Международная федерация футбола (ФИФА) отчиталась о чистом убытке в размере $369 млн, полученном за 2016 год.

Как следует из пресс-релиза организации, в 2017 году убыток может оказаться еще выше, зато в 2018 году, когда состоится Чемпионат мира в России, ожидаемая прибыль составит свыше $1 млрд.

ФИФА подтвердила, что по итогам четырехлетнего цикла (2015-2018 годы) она ожидает получить чистую прибыль в размере $100 млн при выручке в $5,56 млрд. Резервный фонд организации, как ожидается, на конец 2018 года будет насчитывать $1,655 млрд.

"2016 год стал переломным, были сделаны первые шаги для восстановления доверия организации. Эта работа предполагает прозрачное управление доходами и расходами", - заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.