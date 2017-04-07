МИД РФ: У Вашингтона нет стратегии по Сирии, авиаудар - следствие внутриполитической борьбы в США

В Москве связывают удар США по сирийской авиабазе с внутриполитической борьбой в Вашингтоне, заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Я бы назвала то, что мы сегодня видим, играми американских "престолов". Это война внутриполитических кланов, военно-финансовых, политико-финансовых структур, которые не могут принять результаты выборов", - сказала М.Захарова в эфире телеканала НТВ.
"То, что мы сегодня видели (...) это бесцельно, неумно и опасно, потому что непонятны цели. Отсутствует абсолютно точно какая-либо стратегия США в отношении Сирии. Это отработка, вынужденная мера по итогам этой колоссальной внутриполитической борьбы", - отметила она.
По ее словам, "американцам будет стыдно" за нанесенный удар по Сирии.
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