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Дальнее зарубежье 08.04.2017 09:45

США готовят новые экономические санкции против Сирии

Соединенные Штаты в ближайшее время объявят о дополнительных санкциях в отношении Сирии, сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.

"США готовят экономические санкции против Сирии", - приводят слова министра западные СМИ.

Как сообщалось, США в ночь на пятницу нанесли удар ракетами "Томагавк" по аэродрому в сирийской провинции Хомс на западе страны. Это стало первой прямой атакой Соединенных Штатов против позиций сирийского правительства и самым радикальным военным решением президента США Дональда Трампа с момента его вступления в должность.

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Тэги: США, МИНФИН, СИРИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]