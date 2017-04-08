США готовят новые экономические санкции против Сирии

Соединенные Штаты в ближайшее время объявят о дополнительных санкциях в отношении Сирии, сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.
"США готовят экономические санкции против Сирии", - приводят слова министра западные СМИ.
Как сообщалось, США в ночь на пятницу нанесли удар ракетами "Томагавк" по аэродрому в сирийской провинции Хомс на западе страны. Это стало первой прямой атакой Соединенных Штатов против позиций сирийского правительства и самым радикальным военным решением президента США Дональда Трампа с момента его вступления в должность.
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