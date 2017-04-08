Азербайджанский Karat Holding вложит $40 млн в реконструкцию санатория в Кисловодске

Азербайджанский Karat Holding планирует инвестировать $40 млн в реконструкцию санатория «Академический» в Кисловодске, сообщает пресс-служба администрации Ставропольского края.

В рамках выставки «Туризм и путешествия» AITF-2017 в Баку подписано трехстороннее соглашение о намерениях, касающееся реализации этого инвестпроекта. Документ подписали губернатор края Владимир Владимиров, первый заместитель главы администрации Кисловодска Максим Нагорнов, руководитель азербайджанской группы компаний «Karat Holding» Талех Гасымов.

Документ предполагает создание здравницы емкостью до 450 мест размещения на базе санатория, который сейчас заброшен. Планируемый объём инвестиций - $40 млн.

"Кавминводы – серьезная площадка для развития курортной индустрии, она обладает высоким потенциалом. Здесь сосредоточен такой набор возможностей для организации оздоровительного отдыха, который делает этот курорт уникальным. Если сравнить его с другими в радиусе 3 тысяч километров, то мы увидим не много альтернатив. Это предопределило то, что наши инвестиционные планы связаны со Ставропольским краем. Я верю, мы на правильном пути", – сказал Т.Гасымов.

"Этое событие открывает новые перспективы для развития Кисловодска и подтверждает, что санаторно-курортный бизнес является привлекательным и надёжным инвестиционным вложением", - подчеркнул В.Владимиров.

Ранее Karat Holding реализовал другой крупный инвестпроект в крае: в 2016 году был открыт построенный им санаторий «Источник». Его стоимость составила более 1,5 млрд. руб ($25 млн), емкость - свыше 440 мест.

А.Азизов