Участие США в сирийском урегулировании было бы важно, но оно должно быть конструктивным - Гатилов

В МИД РФ считают участие США в процессах по сирийскому урегулированию в Женеве и Астане важным при условии их конструктивности.
"Я думаю, что, конечно, участие американцев, как бы ни развивались дальнейшие события, было бы важно. Но здесь следует подчеркнуть, что их участие должно быть конструктивным", - сказал в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.
"Но то, что произошло (авиаудары США по Сирии - ИФ) показывает, что, к сожалению, позиция американцев в этом плане не изменилась в лучшую сторону, и вот эти воинственные действия абсолютно не способствуют тому, чтобы подтолкнуть переговорный процесс в политическое русло", - подчеркнул он.
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