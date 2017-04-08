Азербайджанские компании готовы инвестировать в проекты в Одесском регионе – посол в Украине

Азербайджанские компании готовы инвестировать в проекты в Одесском регионе, заявил посол Азербайджана в Украине Азер Худиев, сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.
«Мы планируем производить сахар и работать в сфере развития инфраструктуры, строительства и реконструкции дорог. Мы уже предоставили несколько своих проектов на участие в тендере. Мы готовы инвестировать в Одесский регион, а в какую именно сферу - будем еще обсуждать», - отметил А.Худиев на встрече с председателем Одесской областной государственной администрации Максимом Степановым.
М.Степанов, в свою очередь, подчеркнул, что Азербайджан является стратегическим партнером Украины, и со своей стороны готов всячески содействовать развитию азербайджанских инвестиционных проектов.
«Я уверен, что активизация сотрудничества между нашими странами в сельскохозяйственной сфере будет полезной и Азербайджану, и Украине. Расширение сотрудничества в пищевой и перерабатывающей отрасли – это действительно перспективный вектор развития бизнеса в Одесском регионе. Я поддерживаю ваши начинания и готов взять под свой личный контроль азербайджанские инвестиционные проекты», - добавил глава Одесской облгосадминистрации.
А.Азизов
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