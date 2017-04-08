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Бизнес и законодательство 08.04.2017 10:01

Азербайджанские компании готовы инвестировать в проекты в Одесском регионе – посол в Украине

Азербайджанские компании готовы инвестировать в проекты в Одесском регионе, заявил посол Азербайджана в Украине Азер Худиев, сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

«Мы планируем производить сахар и работать в сфере развития инфраструктуры, строительства и реконструкции дорог. Мы уже предоставили несколько своих проектов на участие в тендере. Мы готовы инвестировать в Одесский регион, а в какую именно сферу - будем еще обсуждать», - отметил А.Худиев на встрече с председателем Одесской областной государственной администрации Максимом Степановым.

М.Степанов, в свою очередь, подчеркнул, что Азербайджан является стратегическим партнером Украины, и со своей стороны готов всячески содействовать развитию азербайджанских инвестиционных проектов.

«Я уверен, что активизация сотрудничества между нашими странами в сельскохозяйственной сфере будет полезной и Азербайджану, и Украине. Расширение сотрудничества в пищевой и перерабатывающей отрасли – это действительно перспективный вектор развития бизнеса в Одесском регионе. Я поддерживаю ваши начинания и готов взять под свой личный контроль азербайджанские инвестиционные проекты», - добавил глава Одесской облгосадминистрации.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОДЕССА, ИНВЕСТИЦИИ, ИНТЕРЕС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]