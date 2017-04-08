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Дальнее зарубежье 08.04.2017 10:15

Противоречивые заявления Вашингтона об Асаде показывают, что у США пока нет четкой позиции по урегулированию в Сирии - Гатилов

В Москве считают "странными" заявления Вашингтона сначала о том, что фигура президента Сирии Башара Асада не является приоритетом, а вслед за этим выступления в пользу его смещения.

"Это очень странная позиция. Метание американской администрации из одной стороны в другую показывает, что у них, наверное, до сих пор нет определенной линии в отношении урегулирования сирийского кризиса. Потому что позиция о том, что Асад для них не является приоритетом и может оставаться у власти на протяжении какого-то времени - это одна сторона ситуации. Но бомбардировки сирийской авиабазы свидетельствуют о том, что там начинают возобладать другие позиции в пользу военного решения сирийского конфликта", - заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

"Это, конечно, не является, с нашей точки зрения, путем, который ведет к политическому урегулированию, и это никак не укладывается в рамки или в перспективы нашего конструктивного сотрудничества в плане поиска путей в урегулировании сирийского кризиса", - отметил Г.Гатилов.

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Тэги: РОССИЯ, США, СИРИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]