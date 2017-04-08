Противоречивые заявления Вашингтона об Асаде показывают, что у США пока нет четкой позиции по урегулированию в Сирии - Гатилов

В Москве считают "странными" заявления Вашингтона сначала о том, что фигура президента Сирии Башара Асада не является приоритетом, а вслед за этим выступления в пользу его смещения.

"Это очень странная позиция. Метание американской администрации из одной стороны в другую показывает, что у них, наверное, до сих пор нет определенной линии в отношении урегулирования сирийского кризиса. Потому что позиция о том, что Асад для них не является приоритетом и может оставаться у власти на протяжении какого-то времени - это одна сторона ситуации. Но бомбардировки сирийской авиабазы свидетельствуют о том, что там начинают возобладать другие позиции в пользу военного решения сирийского конфликта", - заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

"Это, конечно, не является, с нашей точки зрения, путем, который ведет к политическому урегулированию, и это никак не укладывается в рамки или в перспективы нашего конструктивного сотрудничества в плане поиска путей в урегулировании сирийского кризиса", - отметил Г.Гатилов.