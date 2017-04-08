В Лондоне за последние годы закрыли 500 церквей и открыли более 400 мечетей

500 церквей разных христианских конфессий были закрыты в Лондоне с 2001 года, сообщают специалисты американского аналитического центра "Институт Гейтстоуна" на сайте этой организации.

В то же время в последние годы в британской столице открылось 423 мечети и исламских центра, действует сто шариатских судов.

"Британские мультикультуралисты подпитывают исламский фундаментализм. Лондонистан с его 423 мечетями построен на унылых руинах английского христианства", - констатировали в центре.

По словам исследователей, Британия "все больше и больше приобретает исламское лицо".

При этом в мечети в ряде случаев превращают бывшие церкви, растет число коренных британцев, принимающих ислам, отмечают они.