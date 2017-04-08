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Религия 08.04.2017 11:20

В Лондоне за последние годы закрыли 500 церквей и открыли более 400 мечетей

500 церквей разных христианских конфессий были закрыты в Лондоне с 2001 года, сообщают специалисты американского аналитического центра "Институт Гейтстоуна" на сайте этой организации.

В то же время в последние годы в британской столице открылось 423 мечети и исламских центра, действует сто шариатских судов.

"Британские мультикультуралисты подпитывают исламский фундаментализм. Лондонистан с его 423 мечетями построен на унылых руинах английского христианства", - констатировали в центре.

По словам исследователей, Британия "все больше и больше приобретает исламское лицо".

При этом в мечети в ряде случаев превращают бывшие церкви, растет число коренных британцев, принимающих ислам, отмечают они.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ЦЕРКВИ, МЕЧЕТИ, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]