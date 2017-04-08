Путин: Россия и Таджикистан будут и дальше координировать усилия в противодействии международному терроризму

Президент России Владимир Путин поздравил своего таджикского коллегу Эмомали Рахмона с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

"В течение прошедших лет российско-таджикские связи плодотворно развивались на основе добрых традиций дружбы, объединяющих наши народы. Заключено более 150 двусторонних соглашений, регулирующих сотрудничество в политической, экономической, военной, научно-технической, культурной и других сферах. Налажено эффективное взаимодействие в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС, ООН, ОБСЕ и других многосторонних структур", - говорится в поздравлении В.Путина, текст которого размещен на сайте Кремля.

"Убеждён, что мы будем и впредь всемерно укреплять отношения стратегического партнёрства между Россией и Таджикистаном, координировать усилия в противодействии международному терроризму, экстремизму, трансграничной преступности и другим вызовам региональной безопасности", - отмечается в сообщении.

В.Путин убежден, что это отвечает общим интересам, идёт в русле обеспечения мира и стабильности в Центральной Азии.

Президент РФ пожелал таджикскому коллеге здоровья и успехов, а всем гражданам Таджикистана - благополучия и процветания.