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СНГ 08.04.2017 12:24

Конструктивное взаимодействие Москвы и Ашхабада является важным фактором обеспечения стабильности в регионе - Путин

Президент России Владимир Путин поздравил своего туркменского коллегу Гурбангулы Бердымухамедова с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

Как говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте Кремля, В.Путин отметил, что за прошедший период российско-туркменские связи вышли на уровень стратегического партнёрства.

"Налажен содержательный политический диалог на различных уровнях, плодотворное сотрудничество в торгово-экономической, энергетической, научно-технической, гуманитарной и других областях. Конструктивное взаимодействие Москвы и Ашхабада является важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии и на Каспии", - отметил В.Путин.

"Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее активно наращивать весь комплекс взаимовыгодных партнёрских связей на благо дружественных народов России и Туркменистана", - подчеркивает президент РФ.

В.Путин пожелал Г. Бердымухамедову крепкого здоровья и успехов, а всем вашим соотечественникам - благополучия и процветания.

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Тэги: ПУТИН, ТУРКМЕНИСТАН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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