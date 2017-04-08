Конструктивное взаимодействие Москвы и Ашхабада является важным фактором обеспечения стабильности в регионе - Путин

Президент России Владимир Путин поздравил своего туркменского коллегу Гурбангулы Бердымухамедова с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

Как говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте Кремля, В.Путин отметил, что за прошедший период российско-туркменские связи вышли на уровень стратегического партнёрства.

"Налажен содержательный политический диалог на различных уровнях, плодотворное сотрудничество в торгово-экономической, энергетической, научно-технической, гуманитарной и других областях. Конструктивное взаимодействие Москвы и Ашхабада является важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии и на Каспии", - отметил В.Путин.

"Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее активно наращивать весь комплекс взаимовыгодных партнёрских связей на благо дружественных народов России и Туркменистана", - подчеркивает президент РФ.

В.Путин пожелал Г. Бердымухамедову крепкого здоровья и успехов, а всем вашим соотечественникам - благополучия и процветания.