Баку рассчитывает на перевозку по коридору Север-Юг через территорию Азербайджана до 10 млн тонн грузов в год – замминистра экономики

Азербайджан рассчитывает ежегодно осуществлять перевозку до 10 млн тонн грузов по своей территории по маршруту "Север-Юг" и от 30 млн тонн в год по маршруту "Восток-Запад", заявил заместитель министра экономики Сахиль Бабаев.

"Наша страна находится на перекрестке двух больших коридоров – север-юг и запад-восток, поэтому логистический потенциал Азербайджана огромен. Сейчас его реализация связана со строительством Бакинского международного морского торгового порта в Аляте, в данный момент мы заняты созданием масштабной свободной экономической зоны там, пользователям порта будут предоставлены существенные налоговые и другие льготы", - сказал С.Бабаев в интервью порталу "Вестник Кавказа".

По его словам, общая территория этой зоны будет достаточно большой и поможет позиционировать Азербайджан как основной транспортный хаб в регионе.

С.Бабаев подчеркнул, что между Европой и Китаем грузооборот достигает примерно 100 млн тонн в год, из них более 80% грузооборота приходится на транзит через морские пути, что занимает около 45-50 дней. "По этой причине Азербайджан совместно с Грузией, Казахстаном и Турцией активно работает над созданием скоростного транспортного коридора из Китая в Европу. Уже запущены первые тестовые вагоны, рассчитано, что по нашему маршруту товар из Китая в Европу будет доезжать за 14-16 дней", - отметил он.

Замминистра добавил, что грузооборот между Индией и северными регионами России и Европы достигает 30 млн тонн в год, индийские товары по морским путям доставляются за 50-60 дней.

"Ускорить их доставку позволит международный транспортный коридор "Север-Юг". Для этого мы активно инвестируем в наши железные дороги, уже построен железнодорожный мост через Аракс между Ираном и Азербайджаном, и мы готовы вложить деньги в строительство недостающего участка маршрута в Иране, это участок Решт-Астара до нашей границы в 162 км", - подчеркнул он.

С.Бабаев отметил, что по завершении строительства этого коридора срок транспортировки индийских товаров можно снизить до 16 дней. "Это позволит нам ежегодно через Азербайджан перевозить до 10 млн тонн грузов по маршруту "Север-Юг", и от 30 млн тонн грузов по маршруту "Восток-Запад", - добавил замминистра.

А.Азизов