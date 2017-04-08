На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на острове Лусон (Филиппины) в 78 км к югу от Манилы, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 10:09 мск в субботу землетрясения имел координаты 13.88 градуса северной широты и 121.01 градуса восточной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".
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