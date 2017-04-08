Министр спорта заявил о готовности стадионов к Кубку Конфедерации

Стадионы, которые примут матчи Кубка Конфедераций-2017, практически полностью готовы, заявил министр спорта РФ Павел Колобков на очередной конференции Российского футбольного союза в субботу в Москве.
"В России футболом занимаются более 2,5 млн человек, 400 тыс. - профессионально. К футболу всегда особое отношение, высокие требования и ожидания. 2017 год важен как для мирового и российского футбола, так как через несколько месяцев в четырех городах России будет проведен Кубок Конфедераций. Подготовка проходит на высоком уровне. Готовность практически всех стадионов - полная", - сказал П.Колобков.
"Мы продолжаем подготовку к чемпионату мира 2018 года. В итоге мы получим 12 стадионов, более 100 спортивных площадок, это и будет наследием чемпионата мира. Проведение таких соревнований означает повышение статуса России в мире, рост интереса населения к спорту, комплексный эффект на экономику России и регионов", - добавил министр.
Он подчеркнул, что уже сегодня необходимо задуматься о том, Как использовать это наследие.
"Сегодня будет принята стратегия развития футбола до 2030, которое потом рассмотрит и утвердит Минспорта", - отметил он.
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