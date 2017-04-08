Путин отмечает востребованность аналитики Совета по внешней и оборонной политике в России и за рубежом

Президент России Владимир Путин поздравил участников XXV юбилейной Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике с 25-летним юбилеем.
"На протяжении четверти века Совет, объединяющий ведущих российских учёных, политиков, дипломатов, военных экспертов, представителей деловых и общественных кругов, изучает наиболее важные вопросы глобальной, региональной и национальной повестки дня, высказывает по ним интересные и весьма полезные соображения и оценки", - говорится в поздравительной телеграмме главы государства, размещенной на сайте Кремля.
Президент отмечает, что "для ваших интеллектуальных изысканий и дискуссий характерны глубина и разносторонность анализа, обоснованность и дальновидность прогнозов". "Поэтому материалы и наработки СВОП - в том числе публикации, появляющиеся на страницах журнала "Россия в глобальной политике", - востребованы российскими государственными ведомствами и академическими институтами, а также вызывают значительный интерес за рубежом", - подчеркнул В.Путин.
Президент РФ выразил надежду, что Совет будет и впредь столь же эффективно вести свою аналитическую и информационно-просветительскую деятельность, продолжит активно участвовать в поиске ответов на актуальные вызовы современности.
Оппозиция в Азербайджане обладает слабой поддержкой населения, считают в правящей партии
В Баку сожалеют о росте напряженности на международной арене – замглавы Администрации президента
Армения за минувшие сутки обстреливала из крупнокалиберных пулеметов позиции ВС Азербайджана - Минобороны
Баку рассчитывает на перевозку по коридору Север-Юг через территорию Азербайджана до 10 млн тонн грузов в год – замминистра экономики
Азербайджан намерен наращивать экспорт на российские рынки – замминистра экономики
Азербайджанские компании готовы инвестировать в проекты в Одесском регионе – посол в Украине
Мутко ставит РФС задачу улучшить имидж российского футбола
Штаб поисковых работ подтвердил принадлежность тела обнаруженного на Каспии одному из азербайджанских нефтяников, без вести пропавших в декабре 2016г
Министр спорта заявил о готовности стадионов к Кубку Конфедерации
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
В Баку прошел лекторий на тему «Исторические азербайджанские ковры»
ООО «SOCAR Polymer» стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Александр Шаровский почтил память о погибших в Питерском метро
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»