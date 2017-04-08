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СНГ 08.04.2017 13:03

Путин отмечает востребованность аналитики Совета по внешней и оборонной политике в России и за рубежом

Президент России Владимир Путин поздравил участников XXV юбилейной Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике с 25-летним юбилеем.

"На протяжении четверти века Совет, объединяющий ведущих российских учёных, политиков, дипломатов, военных экспертов, представителей деловых и общественных кругов, изучает наиболее важные вопросы глобальной, региональной и национальной повестки дня, высказывает по ним интересные и весьма полезные соображения и оценки", - говорится в поздравительной телеграмме главы государства, размещенной на сайте Кремля.

Президент отмечает, что "для ваших интеллектуальных изысканий и дискуссий характерны глубина и разносторонность анализа, обоснованность и дальновидность прогнозов". "Поэтому материалы и наработки СВОП - в том числе публикации, появляющиеся на страницах журнала "Россия в глобальной политике", - востребованы российскими государственными ведомствами и академическими институтами, а также вызывают значительный интерес за рубежом", - подчеркнул В.Путин.

Президент РФ выразил надежду, что Совет будет и впредь столь же эффективно вести свою аналитическую и информационно-просветительскую деятельность, продолжит активно участвовать в поиске ответов на актуальные вызовы современности.

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Тэги: ПУТИН, СОВЕТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]