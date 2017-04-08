Путин отмечает востребованность аналитики Совета по внешней и оборонной политике в России и за рубежом

Президент России Владимир Путин поздравил участников XXV юбилейной Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике с 25-летним юбилеем.

"На протяжении четверти века Совет, объединяющий ведущих российских учёных, политиков, дипломатов, военных экспертов, представителей деловых и общественных кругов, изучает наиболее важные вопросы глобальной, региональной и национальной повестки дня, высказывает по ним интересные и весьма полезные соображения и оценки", - говорится в поздравительной телеграмме главы государства, размещенной на сайте Кремля.

Президент отмечает, что "для ваших интеллектуальных изысканий и дискуссий характерны глубина и разносторонность анализа, обоснованность и дальновидность прогнозов". "Поэтому материалы и наработки СВОП - в том числе публикации, появляющиеся на страницах журнала "Россия в глобальной политике", - востребованы российскими государственными ведомствами и академическими институтами, а также вызывают значительный интерес за рубежом", - подчеркнул В.Путин.

Президент РФ выразил надежду, что Совет будет и впредь столь же эффективно вести свою аналитическую и информационно-просветительскую деятельность, продолжит активно участвовать в поиске ответов на актуальные вызовы современности.