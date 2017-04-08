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Спорт 08.04.2017 13:20

Мутко ставит РФС задачу улучшить имидж российского футбола

Одна из задач Российского футбольного союза - улучшить имидж сборной России по футболу и вернуть доверие болельщиков, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Будем менять имидж, возвращать доверие болельщиков", - сказал В.Мутко на конференции Российского футбольного союза в субботу.

Он отметил, что подходы к формированию сборной были серьезно изменены после "невзрачной игры" сборной на Чемпионате Европы после того, как были проведены переговоры с общественной инициативной группой, призывавшей распустить сборную.

"Сборная серьезно обновлена", - отметил В.Мутко.

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Тэги: МУТКО, ФУТБОЛ, ИМИДЖ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]