Мутко ставит РФС задачу улучшить имидж российского футбола

Одна из задач Российского футбольного союза - улучшить имидж сборной России по футболу и вернуть доверие болельщиков, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Будем менять имидж, возвращать доверие болельщиков", - сказал В.Мутко на конференции Российского футбольного союза в субботу.

Он отметил, что подходы к формированию сборной были серьезно изменены после "невзрачной игры" сборной на Чемпионате Европы после того, как были проведены переговоры с общественной инициативной группой, призывавшей распустить сборную.

"Сборная серьезно обновлена", - отметил В.Мутко.