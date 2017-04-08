В Баку сожалеют о росте напряженности на международной арене – замглавы Администрации президента

Заместитель руководителя Администрации президента (АП) Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов выразил сожаление в связи с ростом напряженности на международной арене.
"К сожалению, на международной арене ситуация становится еще более напряженной, начинается новый этап", - написал Н.Мамедов на своей страничке в микроблоге «Twitter».
По его мнению, основные игроки на международной арене высказывают различные предложения, делают заявления и призывы, но они не дают никакого результата.
"Стороны не могут достичь диалога. Опасность и риски в такой ситуации очевидны", - подчеркнул Н.Мамедов.
А.Азизов
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