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Внешняя политика 08.04.2017 12:07

В Баку сожалеют о росте напряженности на международной арене – замглавы Администрации президента

Заместитель руководителя Администрации президента (АП) Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов выразил сожаление в связи с ростом напряженности на международной арене.

"К сожалению, на международной арене ситуация становится еще более напряженной, начинается новый этап", - написал Н.Мамедов на своей страничке в микроблоге «Twitter».

По его мнению, основные игроки на международной арене высказывают различные предложения, делают заявления и призывы, но они не дают никакого результата.

"Стороны не могут достичь диалога. Опасность и риски в такой ситуации очевидны", - подчеркнул Н.Мамедов.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, СИТУАЦИЯ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]