В Баку сожалеют о росте напряженности на международной арене – замглавы Администрации президента

Заместитель руководителя Администрации президента (АП) Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов выразил сожаление в связи с ростом напряженности на международной арене.

"К сожалению, на международной арене ситуация становится еще более напряженной, начинается новый этап", - написал Н.Мамедов на своей страничке в микроблоге «Twitter».

По его мнению, основные игроки на международной арене высказывают различные предложения, делают заявления и призывы, но они не дают никакого результата.

"Стороны не могут достичь диалога. Опасность и риски в такой ситуации очевидны", - подчеркнул Н.Мамедов.

А.Азизов