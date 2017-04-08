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Туризм 08.04.2017 12:22

Азербайджан планирует к 2025 году довести долю туризма в ВВП до 8% - министр культуры и туризма

Азербайджан планирует к 2025 году довести долю туризма до 8% ВВП, заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

"Доля туризма в ВВП Азербайджана в настоящее время составляет 4%. К 2025 году этот показатель планируется увеличить до 8%", - сказал А.Гараев.

По его словам, Азербайджан в I-ом квартале 2017 года посетило 544 тыс. иностранных туристов. "Рост турпотока составил 24,9%", - добавил он.

А.Азизов

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Тэги: ТУРИЗМ, ВВП, ДОЛЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]