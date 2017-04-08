Азербайджан планирует к 2025 году довести долю туризма в ВВП до 8% - министр культуры и туризма

Азербайджан планирует к 2025 году довести долю туризма до 8% ВВП, заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

"Доля туризма в ВВП Азербайджана в настоящее время составляет 4%. К 2025 году этот показатель планируется увеличить до 8%", - сказал А.Гараев.

По его словам, Азербайджан в I-ом квартале 2017 года посетило 544 тыс. иностранных туристов. "Рост турпотока составил 24,9%", - добавил он.

А.Азизов