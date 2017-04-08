В рейтинге общественных институтов Грузии лидирует церковь - опрос

Абсолютное большинство жителей Грузии с наибольшей симпатией относится к деятельности церкви, свидетельствуют данные опроса, проведенного Международным республиканским институтом (IRI).

Деятельность церкви положительно оценивают 88% опрошенных. Второе место в рейтинге с 86% занимает грузинская армия, на третьем месте - грузинские медиа (74%).

Затем следуют полиция, работу которой позитивно оценивают 59% респондентов, администрация президента (55%), министерство образования (52%), администрация премьер-министра (45%), Центральная избирательная комиссия (40%), аппарат Народного защитника (39%), парламент (39%), кабмин (38%).

В рамках социологического исследования IRI, которое проводилось в Грузии с 22 февраля по 8 марта 2017 года, были опрошены 1501 жителей страны. Исследование финансировалось Агентством международного развития США (USAID).