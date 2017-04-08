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Регион 08.04.2017 13:36

В рейтинге общественных институтов Грузии лидирует церковь - опрос

Абсолютное большинство жителей Грузии с наибольшей симпатией относится к деятельности церкви, свидетельствуют данные опроса, проведенного Международным республиканским институтом (IRI).

Деятельность церкви положительно оценивают 88% опрошенных. Второе место в рейтинге с 86% занимает грузинская армия, на третьем месте - грузинские медиа (74%).

Затем следуют полиция, работу которой позитивно оценивают 59% респондентов, администрация президента (55%), министерство образования (52%), администрация премьер-министра (45%), Центральная избирательная комиссия (40%), аппарат Народного защитника (39%), парламент (39%), кабмин (38%).

В рамках социологического исследования IRI, которое проводилось в Грузии с 22 февраля по 8 марта 2017 года, были опрошены 1501 жителей страны. Исследование финансировалось Агентством международного развития США (USAID).

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Тэги: ГРУЗИЯ, ОБЩЕСТВО, ОПРОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]