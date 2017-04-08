ВКС РФ в ближайшее время получат комплекс С-500, каждый год получают по пять комплектов С-400 и новые РЛС - главком

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в ближайшее время примут на вооружение перспективный зенитный ракетный комплекс С-500, заявил в субботу журналистам главнокомандующий ВКС РФ, герой России, генерал-полковник Виктор Бондарев.
"Мы каждый год получаем по пять комплектов зенитных ракетных систем С-400, новые РЛС (радиолокационные станции) - эти темпы нас устраивают, идет дальнейшее развитие, мы с промышленностью не стоим на месте, ускоренными темпами разрабатывается новейший комплекс С-500 и в ближайшее время он поступит на вооружение войск противовоздушной обороны", - сказал главком.
Как сообщил ранее начальник Военной академии воздушно-космической обороны им. Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров, в Вооруженных силах России впервые началась подготовка специалистов для работы на комплексах С-500.
В.Бондарев в субботу принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню противовоздушной обороны. Главком, представители главного командования ВКС, ветераны ПВО и офицеры объединения ПВО-ПРО ВКС возложили венки к памятнику маршалу Павлу Батицкому в подмосковной Заре.
С 1966 года П.Батицкий на протяжении 12 лет был главнокомандующим Войсками противовоздушной обороны СССР. Одновременно он был командующим войсками ПВО Объединенных вооруженных сил стран-участниц Варшавского договора.
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