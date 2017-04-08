Авиакомпании Грузии и России открывают новые рейсы между двумя странами

Грузинская авиакомпания Georgian Airways и российский авиаперевозчик NordStar получили разрешения на выполнение многоразовых чартерных рейсов между городами двух стран в период весенне-летней навигации, сообщили "Интерфаксу" в Агентстве гражданской авиации Грузии.

"Georgian Airways с 13 апреля начнет оперировать на воздушной линии Тбилиси-Махачкала-Тбилиси. Рейсы будут осуществляться до конца октября с частотой два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям на самолетах типа Boeing В737 и Bombardier CRJ200", - сказал представитель агентства.

Что касается авиакомпании NordStar, то она с 1 мая также до конца октября будет выполнять чартерные рейсы по маршруту Москва-Батуми-Москва три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам на воздушных лайнерах Boeing B737-800.

В ведомстве сообщили, что с начала июня еще две российские авиакомпании приступят к работе на грузинском авиарынке. "Это "Нордавиа-региональные авиалинии", которая со 2 июня будет выполнять прямые регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Тбилиси, а с 3 июня начнет полеты из Санкт-Петербурга в Батуми, а также авиакомпания Red Wings Airlines, открывающая со 2 июня регулярные рейсы между Москвой и Батуми.

Ранее сообщалось, что с 29 апреля авиакомпания "Сибирь" (входит в группу S7) начинает летать из Новосибирска в Тбилиси, а компания "Уральские авиалинии" с 1 мая планирует осуществлять новый прямой рейс из Сочи в Тбилиси, с 3 мая вводит еще один новый рейс в направлении Грузии - из Санкт-Петербурга в Кутаиси.

Россия и Грузия объявили о возобновлении регулярного авиасообщения между двумя странами с 15 сентября 2014 года. По итогам технических консультаций авиавластей двух стран грузинские авиакомпании получили право осуществлять регулярные полеты в направлении Москвы, Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Сочи, Ростова и Кавминвод, а российские - в направлении Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

В настоящее время с грузинской стороны прямые регулярные рейсы в направлении РФ осуществляет авиакомпания Georgian Airways, с российской стороны на регулярной основе летают в Грузию "Аэрофлот" и входящая в его группу "Победа", "Сибирь" (S7), "Уральские авиалинии".

Согласно договоренности, частота полетов между Тбилиси и Москвой определена в зимний навигационный сезон по 18 рейсов в неделю с каждой стороны, а в летний навигационный сезон - по 21 рейсу. Что касается частоты полетов между другими городами, то в этом случае количество рейсов не ограничено, как это было до прекращения регулярного воздушного сообщения между Грузией и Россией.

Регулярное авиасообщение между РФ и Грузией было прервано в августе 2008 года. Полеты были возобновлены в августе 2010 года, однако до сентября 2014 года осуществлялись только прямые чартерные рейсы между двумя странами.