Авиакомпании Грузии и России открывают новые рейсы между двумя странами

Грузинская авиакомпания Georgian Airways и российский авиаперевозчик NordStar получили разрешения на выполнение многоразовых чартерных рейсов между городами двух стран в период весенне-летней навигации, сообщили "Интерфаксу" в Агентстве гражданской авиации Грузии.
"Georgian Airways с 13 апреля начнет оперировать на воздушной линии Тбилиси-Махачкала-Тбилиси. Рейсы будут осуществляться до конца октября с частотой два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям на самолетах типа Boeing В737 и Bombardier CRJ200", - сказал представитель агентства.
Что касается авиакомпании NordStar, то она с 1 мая также до конца октября будет выполнять чартерные рейсы по маршруту Москва-Батуми-Москва три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам на воздушных лайнерах Boeing B737-800.
В ведомстве сообщили, что с начала июня еще две российские авиакомпании приступят к работе на грузинском авиарынке. "Это "Нордавиа-региональные авиалинии", которая со 2 июня будет выполнять прямые регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Тбилиси, а с 3 июня начнет полеты из Санкт-Петербурга в Батуми, а также авиакомпания Red Wings Airlines, открывающая со 2 июня регулярные рейсы между Москвой и Батуми.
Ранее сообщалось, что с 29 апреля авиакомпания "Сибирь" (входит в группу S7) начинает летать из Новосибирска в Тбилиси, а компания "Уральские авиалинии" с 1 мая планирует осуществлять новый прямой рейс из Сочи в Тбилиси, с 3 мая вводит еще один новый рейс в направлении Грузии - из Санкт-Петербурга в Кутаиси.
Россия и Грузия объявили о возобновлении регулярного авиасообщения между двумя странами с 15 сентября 2014 года. По итогам технических консультаций авиавластей двух стран грузинские авиакомпании получили право осуществлять регулярные полеты в направлении Москвы, Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Сочи, Ростова и Кавминвод, а российские - в направлении Тбилиси, Батуми и Кутаиси.
В настоящее время с грузинской стороны прямые регулярные рейсы в направлении РФ осуществляет авиакомпания Georgian Airways, с российской стороны на регулярной основе летают в Грузию "Аэрофлот" и входящая в его группу "Победа", "Сибирь" (S7), "Уральские авиалинии".
Согласно договоренности, частота полетов между Тбилиси и Москвой определена в зимний навигационный сезон по 18 рейсов в неделю с каждой стороны, а в летний навигационный сезон - по 21 рейсу. Что касается частоты полетов между другими городами, то в этом случае количество рейсов не ограничено, как это было до прекращения регулярного воздушного сообщения между Грузией и Россией.
Регулярное авиасообщение между РФ и Грузией было прервано в августе 2008 года. Полеты были возобновлены в августе 2010 года, однако до сентября 2014 года осуществлялись только прямые чартерные рейсы между двумя странами.
Митинг оппозиции в Баку прошел без нарушений, в нем приняло участие до 1,5 тыс. человек – столичная полиция
Оппозиция в Азербайджане обладает слабой поддержкой населения, считают в правящей партии
В Баку сожалеют о росте напряженности на международной арене – замглавы Администрации президента
Госнефтекомпания Азербайджана интересуется нефтегазовыми проектами в Иране
Баку рассчитывает на перевозку по коридору Север-Юг через территорию Азербайджана до 10 млн тонн грузов в год – замминистра экономики
Азербайджан намерен наращивать экспорт на российские рынки – замминистра экономики
Мутко заявил, что понимает ФИФА, которая выставила завышенную цену на продажу прав на показ матчей чемпионата мира 2018 года
РФС утвердил стратегию развития футбола до 2030 года
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
В Баку прошел лекторий на тему «Исторические азербайджанские ковры»
ООО «SOCAR Polymer» стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Александр Шаровский почтил память о погибших в Питерском метро
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»