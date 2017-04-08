Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7031 EUR   1.8135 RUR   0.0299 GBR   2.1239 TRY   0.4562

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.70 Brent   54.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° Завтра 19° 10 Апр 13° 11 Апр 16°

Дальнее зарубежье 08.04.2017 14:36

Объекты в Хмеймиме и Тартусе прикрыты современной системой ПВО - замглавкома ВКС РФ

Российские военные объекты в Сирии защищены современной системой противовоздушной и противоракетной обороны, сообщил в субботу в эфире радиостанции "Эхо Москвы" командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны - заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Виктор Гуменный.

"За эти два года решением верховного главнокомандующего и министра обороны мы создали группировку в Сирии. Сегодня прикрыты объекты нашей базы в Хмеймиме, прикрыты объекты морского флота в Тартусе, тем самым мы обеспечили работу наших Воздушно-космических сил в части, касаемой применению авиации", - сказал он.

Помимо этого, генерал сообщил, что за последние годы шло активное переоснащение средств ПВО и ПРО в Крыму. "Сегодня только современные и перспективные образцы вооружения находятся в Крыму, тем самым еще эффективнее работают средства противовоздушной обороны. Надежно защищают воздушные рубежи", - отметил В.Гуменный.

Кроме того, по словам генерала, много сделано для наращивания системы ПВО в Арктической зоне РФ. В частности, подразделения ПВО заступили на боевого дежурства на Земле Франца Иосифа, на Новой Земле, на Новосибирских островах, на острове Врангеля и в Тикси.

"Мы успели в кратчайшие сроки создать систему разведки и точечно прикрываем объекты активными средствами и зенитно-ракетными комплексами дальнего действия и зенитными ракетно-пушечными комплексами", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПВО, РАЗВИТИЕ


Похожие новости


Переговоры с Россией по вопросу поставок систем С-400 продолжаются, говорить о готовности к подписанию соглашения рано - Минобороны Турции Соглашение о системе ПВО РФ и Армении не распространяется на Карабах - Косачев Министры обороны СНГ обсудят в Москве развитие объединенной системы ПВО В Госдуму внесено на ратификацию российско-армянское соглашение о создании региональной системы ПВО на Кавказе Единая с Россией система ПВО даст возможность Армении использовать систему С-300 Власти Турции обеспокоены созданием Россией и Арменией объединенной системой ПВО на Кавказе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]