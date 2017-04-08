Объекты в Хмеймиме и Тартусе прикрыты современной системой ПВО - замглавкома ВКС РФ

Российские военные объекты в Сирии защищены современной системой противовоздушной и противоракетной обороны, сообщил в субботу в эфире радиостанции "Эхо Москвы" командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны - заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Виктор Гуменный.

"За эти два года решением верховного главнокомандующего и министра обороны мы создали группировку в Сирии. Сегодня прикрыты объекты нашей базы в Хмеймиме, прикрыты объекты морского флота в Тартусе, тем самым мы обеспечили работу наших Воздушно-космических сил в части, касаемой применению авиации", - сказал он.

Помимо этого, генерал сообщил, что за последние годы шло активное переоснащение средств ПВО и ПРО в Крыму. "Сегодня только современные и перспективные образцы вооружения находятся в Крыму, тем самым еще эффективнее работают средства противовоздушной обороны. Надежно защищают воздушные рубежи", - отметил В.Гуменный.

Кроме того, по словам генерала, много сделано для наращивания системы ПВО в Арктической зоне РФ. В частности, подразделения ПВО заступили на боевого дежурства на Земле Франца Иосифа, на Новой Земле, на Новосибирских островах, на острове Врангеля и в Тикси.

"Мы успели в кратчайшие сроки создать систему разведки и точечно прикрываем объекты активными средствами и зенитно-ракетными комплексами дальнего действия и зенитными ракетно-пушечными комплексами", - сказал он.