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Дальнее зарубежье 08.04.2017 14:56

Трамп и король Саудовской Аравии обсудили американский удар по Сирии

Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с королем Саудовской Аравии Салманом ракетный удар, нанесенный американскими военными по сирийской авиабазе, сообщают в субботу официальные саудовские СМИ.

Саудовский монарх поздравил своего собеседника с "принятым смелым решением" и подчеркнул, что удар стал ответом на "преступления сирийского режима против собственного народа и на неспособность мирового сообщества остановить его (Дамаск - ИФ)".

Ранее на этой неделе США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе "Шайрат". В американской администрации пояснили, что пошли на такой шаг в ответ на применение химоружие в провинции Идлиб, в котором США обвиняют Дамаск. В свою очередь, сирийские власти заверяют, что никогда не использовали химическое оружие на своей территории.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, США, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]