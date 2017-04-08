Трамп и король Саудовской Аравии обсудили американский удар по Сирии

Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с королем Саудовской Аравии Салманом ракетный удар, нанесенный американскими военными по сирийской авиабазе, сообщают в субботу официальные саудовские СМИ.

Саудовский монарх поздравил своего собеседника с "принятым смелым решением" и подчеркнул, что удар стал ответом на "преступления сирийского режима против собственного народа и на неспособность мирового сообщества остановить его (Дамаск - ИФ)".

Ранее на этой неделе США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе "Шайрат". В американской администрации пояснили, что пошли на такой шаг в ответ на применение химоружие в провинции Идлиб, в котором США обвиняют Дамаск. В свою очередь, сирийские власти заверяют, что никогда не использовали химическое оружие на своей территории.