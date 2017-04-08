ЕС предоставит Армении около 65 млн евро в рамках бюджетного содействия и реформ сферы госуправления

Евросоюз предоставит Армении в 2017 году грантовые средства в размере 40-45 млн евро на программы бюджетного содействия, заявил руководитель отдела сотрудничества делегации ЕС в республике Хоа-Бинн Ачемян.

"Это означает, что в этом году мы каждую неделю будем предоставлять Армении 1 млн евро", - сказал Х.-Б.Ачемян журналистам в Ереване.

"Цель программы бюджетного содействия - помощь правительству в реализации реформ, которые обеспечат положительные результаты для граждан Армении. Мы согласуем направления с правительством для обеспечения максимальной результативности расходов и реформ", - отметил он.

Кроме того, ЕС предоставит Армении 20 млн евро на программу реформ в сфере государственного управления.

"Программа нацелена на внедрение системы электронного управления, что позволит гражданам Армении иметь свою электронную идентификационную карточку, которые могут быть использованы в том числе в сфере здравоохранения", - сказал Х.-Б.Ачемян.

За последние десять лет ЕС предоставил Армении 250 млн евро в рамках программ бюджетного содействия.