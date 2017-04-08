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Регион 08.04.2017 15:13

ЕС предоставит Армении около 65 млн евро в рамках бюджетного содействия и реформ сферы госуправления

Евросоюз предоставит Армении в 2017 году грантовые средства в размере 40-45 млн евро на программы бюджетного содействия, заявил руководитель отдела сотрудничества делегации ЕС в республике Хоа-Бинн Ачемян.

"Это означает, что в этом году мы каждую неделю будем предоставлять Армении 1 млн евро", - сказал Х.-Б.Ачемян журналистам в Ереване.

"Цель программы бюджетного содействия - помощь правительству в реализации реформ, которые обеспечат положительные результаты для граждан Армении. Мы согласуем направления с правительством для обеспечения максимальной результативности расходов и реформ", - отметил он.

Кроме того, ЕС предоставит Армении 20 млн евро на программу реформ в сфере государственного управления.

"Программа нацелена на внедрение системы электронного управления, что позволит гражданам Армении иметь свою электронную идентификационную карточку, которые могут быть использованы в том числе в сфере здравоохранения", - сказал Х.-Б.Ачемян.

За последние десять лет ЕС предоставил Армении 250 млн евро в рамках программ бюджетного содействия.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕС, ГРАНТЫ, БЮДЖЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]