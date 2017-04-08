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Дальнее зарубежье 08.04.2017 15:34

В МИД РФ связывают удар США по Сирии с войной элит в Вашингтоне

Удары США по Сирии связаны с борьбой военно-политических элит в Вашингтоне, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в прямом эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

"Там очень много компонентов. Это, безусловно, часть внутриполитической борьбы элит политических, военно-политических группировок, которые сейчас, по большому счету, схватились в этой борьбе не на жизнь, а на смерть", - сказала М.Захарова.

По ее словам, это также является элементом отвлечения внимания от Мосула, "потому что операция ведется уже фактически полгода".

"Это кровавейшая бойня. Никто не ставит под сомнение проведение там военной операции против ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ), но вопрос, какой ценой и какими методами. То, что сейчас происходит в Мосуле, не может быть даже близко подведено под ситуацию в Алеппо. Потому что, как вы прекрасно знаете, это отсутствие гуманитарных коридоров, это тяжелейшее положение тех, кто вышел из Мосула. И, возможно, оно намного более тяжелое по сравнению с тем, как себя чувствуют те люди, которые там остались", - пояснила М.Захарова.

Она подчеркнула, что ситуация выходит из-под контроля во всех регионах, где американцы проводили свою внешнюю политику, в том числе силовую.

"Я думаю, что самая большая проблема - это отсутствие вообще какой-то стратегии Вашингтона на ближневосточном, конкретно на сирийском направлении, и вообще отсутствие внешнеполитической концепции до сих пор у новой администрации", - сказала М.Захарова.

По ее мнению, сформировать эту стратегию американцы физически не могли, "учитывая, что остальные элиты, остальная часть политического истеблишмента полгода воюет и не дает развернуться команде Трампа".

"Мы это видим по тому, что происходит в Госдепе, и так далее", - добавила официальный представитель МИД.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, США, ЭЛИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]