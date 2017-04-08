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Регион 08.04.2017 15:52

ЕС не признает выборы в Южной Осетии - официальный представитель

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил в субботу о непризнании Евросоюзом предстоящих в Южной Осетии "выборов и референдума".

"Европейский союз не признает рамочные условия, в которых должны состояться 9 апреля так называемые президентские выборы и референдум о внесении изменений в название грузинского сепаратистского региона Южной Осетии", - говорится в распространенном в субботу в Брюсселе коммюнике.

В документе отмечается, что Европейский союз подтверждает свою приверженность мирному урегулированию конфликта в Грузии, в том числе посредством своего сопредседательства в Женевских международных дискуссиях и миссии наблюдателей ЕС.

"Европейский союз вновь заявляет о своей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках ее международно признанных границ", - гласит заявление представителя ЕВС.

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Тэги: ЕС, ГРУЗИЯ, ОСЕТИЯ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]