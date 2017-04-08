ЕС не признает выборы в Южной Осетии - официальный представитель

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил в субботу о непризнании Евросоюзом предстоящих в Южной Осетии "выборов и референдума".
"Европейский союз не признает рамочные условия, в которых должны состояться 9 апреля так называемые президентские выборы и референдум о внесении изменений в название грузинского сепаратистского региона Южной Осетии", - говорится в распространенном в субботу в Брюсселе коммюнике.
В документе отмечается, что Европейский союз подтверждает свою приверженность мирному урегулированию конфликта в Грузии, в том числе посредством своего сопредседательства в Женевских международных дискуссиях и миссии наблюдателей ЕС.
"Европейский союз вновь заявляет о своей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках ее международно признанных границ", - гласит заявление представителя ЕВС.
Митинг оппозиции в Баку прошел без нарушений, в нем приняло участие до 1,5 тыс. человек – столичная полиция
Оппозиция в Азербайджане обладает слабой поддержкой населения, считают в правящей партии
В Баку сожалеют о росте напряженности на международной арене – замглавы Администрации президента
Госнефтекомпания Азербайджана интересуется нефтегазовыми проектами в Иране
Баку рассчитывает на перевозку по коридору Север-Юг через территорию Азербайджана до 10 млн тонн грузов в год – замминистра экономики
Азербайджан намерен наращивать экспорт на российские рынки – замминистра экономики
Мутко заявил, что понимает ФИФА, которая выставила завышенную цену на продажу прав на показ матчей чемпионата мира 2018 года
РФС утвердил стратегию развития футбола до 2030 года
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
В Баку прошел лекторий на тему «Исторические азербайджанские ковры»
ООО «SOCAR Polymer» стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Александр Шаровский почтил память о погибших в Питерском метро
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»