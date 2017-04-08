ЕС не признает выборы в Южной Осетии - официальный представитель

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил в субботу о непризнании Евросоюзом предстоящих в Южной Осетии "выборов и референдума".

"Европейский союз не признает рамочные условия, в которых должны состояться 9 апреля так называемые президентские выборы и референдум о внесении изменений в название грузинского сепаратистского региона Южной Осетии", - говорится в распространенном в субботу в Брюсселе коммюнике.

В документе отмечается, что Европейский союз подтверждает свою приверженность мирному урегулированию конфликта в Грузии, в том числе посредством своего сопредседательства в Женевских международных дискуссиях и миссии наблюдателей ЕС.

"Европейский союз вновь заявляет о своей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках ее международно признанных границ", - гласит заявление представителя ЕВС.