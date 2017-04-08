Глава британского МИД заявляет, что отменяет визит в Москву в связи с событиями в Сирии

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил в субботу, что отменяет визит в Россию в связи с развитием событий в Сирии.
"Глава МИД Великобритании Борис Джонсон решил не отправляться в планировавшийся на 10 апрель визит в Москву", - говорится в заявлении британского внешнеполитического ведомства.
"Развитие событий в Сирии в корне изменилось. Теперь мой приоритет - продолжать контакты с США и другими в преддверии встречи G7 10-11 апреля, чтобы наладить координированную международную поддержку перемирию (в Сирии - ИФ) и интенсифицировать политический процесс", - приводятся в заявлении слова Б.Джонсона.
Он подчеркнул, что обсудил сложившуюся ситуацию с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. "Он, как и планировалось, посетит Москву и, после саммита G7, сможет передать это ясное и скоординированное послание российской стороне", - отметил Б.Джонсон.
Британский министр отметил, что Лондон "сожалеет, что Россия продолжает защищать режим Асада даже после атаки с применением химоружия против ни в чем не повинных мирных жителей. Мы призываем Россию сделать все возможное, чтобы добиться политического решения в Сирии и работать с остальным мировым сообществом над тем, чтобы шокирующие события прошлой недели (предполагаемая сирийская химическая атака - ИФ) больше никогда не повторились.
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