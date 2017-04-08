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Спорт 08.04.2017 17:00

Мутко заявил, что понимает ФИФА, которая выставила завышенную цену на продажу прав на показ матчей чемпионата мира 2018 года

Международная федерация футбола выставила завышенную цену на продажу прав на показ матчей чемпионата мира 2018 года из-за финансовых проблем, заявил вице-премьер, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко журналистам в субботу.

"Понимаю ФИФА, уже есть их финансовая отчетность, у них есть проблемы дохода-расхода, а единственный источник дохода - чемпионат мира. У УЕФА есть Лига чемпионов, они ежегодно зарабатывают около 1,9 млрд, а у ФИФА - только чемпионат мира раз в четыре года, остальные продукты - женский, молодежный чемпионат мира, требуют только инвестиций. Я их понимаю", - сказал В.Мутко.

"Государство пока не вмешивается, продавец и покупатель ведут торговлю", - добавил В.Мутко.

В то же время он отметил, что "ФИФА заняли позицию по аналогии с сочинской Олимпиадой: они считают, что государство должно платить, но это не совсем правильно. "У нас только ВГТРК - государственный канал, остальные - частные", - сказал В.Мутко.

Он подчеркнул, что если выплатить завышенную цену, то в будущем она не упадет.

"В России особые условия: когда мы покупали права на показ первенства мира в Бразилии, доллар стоит около 30 рублей, а сейчас - 59. Мы за валюту покупаем права, а рекламу продаем за рубли. Тогда мы должны достать средства из своего кармана. Но я даже не этого боюсь, а того что это станет нормой, и при продаже прав на следующий чемпионат никто не отступит", - добавил глава РФС.

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Тэги: ФИФА, ЧЕМПИОНАТ, ПРОДАЖИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]