Митинг оппозиции в Баку прошел без нарушений, в нем приняло участие до 1,5 тыс. человек – столичная полиция

В митинге оппозиционного Национального совета демократических сил (НСДС) в Баку в субботу приняли участие около 1,5 тыс. человек, отмечается в сообщении Главного управления полиции столицы.

Столичная полиция отмечает, что митинг был санкционированный и в ходе его проведения не было зафиксированных серьезных нарушений общественного порядка.

В свою очередь, корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан" сообщает, что на митинге выступили главы ряда оппозиционных партий и движений. По итогам митинга была принята резолюция.

Представители оппозиции на митинге выступали с лозунгами "Нет коррупции", "Свободу политзаключенным", "Решить социальные проблемы".

А.Азизов