Митинг оппозиции в Баку прошел без нарушений, в нем приняло участие до 1,5 тыс. человек – столичная полиция

В митинге оппозиционного Национального совета демократических сил (НСДС) в Баку в субботу приняли участие около 1,5 тыс. человек, отмечается в сообщении Главного управления полиции столицы.
Столичная полиция отмечает, что митинг был санкционированный и в ходе его проведения не было зафиксированных серьезных нарушений общественного порядка.
В свою очередь, корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан" сообщает, что на митинге выступили главы ряда оппозиционных партий и движений. По итогам митинга была принята резолюция.
Представители оппозиции на митинге выступали с лозунгами "Нет коррупции", "Свободу политзаключенным", "Решить социальные проблемы".
А.Азизов
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