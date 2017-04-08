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Внутренняя политика 08.04.2017 17:20

Митинг оппозиции в Баку прошел без нарушений, в нем приняло участие до 1,5 тыс. человек – столичная полиция

В митинге оппозиционного Национального совета демократических сил (НСДС) в Баку в субботу приняли участие около 1,5 тыс. человек, отмечается в сообщении Главного управления полиции столицы.

Столичная полиция отмечает, что митинг был санкционированный и в ходе его проведения не было зафиксированных серьезных нарушений общественного порядка.

В свою очередь, корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан" сообщает, что на митинге выступили главы ряда оппозиционных партий и движений. По итогам митинга была принята резолюция.

Представители оппозиции на митинге выступали с лозунгами "Нет коррупции", "Свободу политзаключенным", "Решить социальные проблемы".

А.Азизов

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Тэги: ОППОЗИЦИЯ, МИТИНГ, ПОЛИЦИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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