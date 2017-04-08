В Молдавии и на Украине 17 человек задержано по подозрению в подготовке покушения главного молдавского олигарха Плахотнюка

В Молдавии и на Украине 17 человек задержано по подозрению в подготовке покушения на самого крупного молдавского олигарха Влада Плахотнюка, сообщили в субботу на пресс-конференции в Генеральном Инспекторате полиции Молдавии.
"В Кишиневе задержано восемь человек, в том числе шесть граждан Молдовы и двое граждан Украины. Еще девять человек задержано в Киеве. Все они подозреваются в причастности к преступной группировке, которая планировала заказное убийство председателя Демократической партии Молдавии Влада Плахотнюка", - сказал прокурор Виталий Бусуйок.
По его словам, большинство подозреваемых имеют судимости за совершение тяжких преступлений, в том числе преднамеренных убийств. Во время обысков, представители правоохранительных органов обнаружили четыре гранатомета РПГ-26, два пистолета CZ-75 с глушителями, средства связи.
"Операция по задержанию преступников была проведена в пятницу синхронно оперативниками МВД Молдавии и Украины. Мы благодарим украинских коллег за сотрудничество. Наряду с задержаниями в Молдавии, произошли аресты девяти подозреваемых на Украине", - сказал прокурор.
Глава Национальной инспекции по расследованию Ион Якимов отметил, что все задержанные входили в число исполнителей убийства.
"Нападение должно было быть совершено в помещении Global Business Center (офис Влада Плахотнюка - ИФ) со стрельбой и применением гранат. Установлено, что подготовка к убийству заняла много времени, в течение которого подозреваемые были проинформированы о времени прибытия цели в офис, а также о времени отъезда. Подозреваемые подготовили легковой автомобиль с литовскими номерами, на котором они должны были выехать после совершения убийства за границу. За убийство должна была быть выплачена сумма в размере 200 000 долларов, половина из которых была уже получена исполнителями", - сказал И.Якимов.
По его словам, установлены также заказчики убийства.
"Они являются гражданами Молдавии. Один из них находится в столице Российской Федерации, являясь авторитетом преступного мира как в Молдавии, так и в России", - заявил И.Якимов.
"Оперативными подразделениями Украины, в частности Государственной пограничной службы, была получена информация о преступной деятельности, и взята в разработку одна из преступных группировок, которая действовала на территории Украины. После получения информации о том, что жизни молдавского гражданина угрожает опасность, эта информация была передана в Генеральную прокуратуру Молдавии для организации совместных мероприятий. Эти мероприятия были организованы на довольно качественном уровне, что позволило и спецслужбам Молдавии и спецслужбам Украины синхронно провести задержание всех фигурантов данной преступной группы", - сказал на пресс-конференции первый секретарь посольства Украины в Кишиневе Артур Пименов.
Подозреваемым в подготовке заказного убийства грозит до 20 лет тюрьмы.
Митинг оппозиции в Баку прошел без нарушений, в нем приняло участие до 1,5 тыс. человек – столичная полиция
Оппозиция в Азербайджане обладает слабой поддержкой населения, считают в правящей партии
В Баку сожалеют о росте напряженности на международной арене – замглавы Администрации президента
Госнефтекомпания Азербайджана интересуется нефтегазовыми проектами в Иране
Баку рассчитывает на перевозку по коридору Север-Юг через территорию Азербайджана до 10 млн тонн грузов в год – замминистра экономики
Азербайджан намерен наращивать экспорт на российские рынки – замминистра экономики
Мутко заявил, что понимает ФИФА, которая выставила завышенную цену на продажу прав на показ матчей чемпионата мира 2018 года
РФС утвердил стратегию развития футбола до 2030 года
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
В Баку прошел лекторий на тему «Исторические азербайджанские ковры»
ООО «SOCAR Polymer» стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Александр Шаровский почтил память о погибших в Питерском метро
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»