У посольства США в Анкаре прошла акция протеста против удара по Сирии

Около 100 человек провели в субботу акцию у посольства США в Анкаре, чтобы выразить протест против американского ракетного удара по Сирии, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".
"Америка не предлагает решения. Все, что от нее исходит - это кровь и хаос", - приводит агентство слова одного из организаторов.
Он высказался за продолжение переговоров по сирийской проблеме в Астане.
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