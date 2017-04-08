У посольства США в Анкаре прошла акция протеста против удара по Сирии

Около 100 человек провели в субботу акцию у посольства США в Анкаре, чтобы выразить протест против американского ракетного удара по Сирии, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Америка не предлагает решения. Все, что от нее исходит - это кровь и хаос", - приводит агентство слова одного из организаторов.

Он высказался за продолжение переговоров по сирийской проблеме в Астане.