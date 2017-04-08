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Дальнее зарубежье 08.04.2017 18:16

У посольства США в Анкаре прошла акция протеста против удара по Сирии

Около 100 человек провели в субботу акцию у посольства США в Анкаре, чтобы выразить протест против американского ракетного удара по Сирии, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Америка не предлагает решения. Все, что от нее исходит - это кровь и хаос", - приводит агентство слова одного из организаторов.

Он высказался за продолжение переговоров по сирийской проблеме в Астане.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]