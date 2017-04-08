Секретарь иранского Совбеза в телефонном разговоре с Патрушевым заявил о важности проведения независимого расследования химатаки в Сирии

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в ходе телефонного разговора с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым обсудил необходимость проведения независимого расследования предполагаемого случая применения химоружия в Сирии, сообщает в субботу иранское агентство "Тасним".

По его информации, А.Шамхани назвал химатаку "подозрительной" и подчеркнул, что расследованием должна заняться международная независимая комиссия.

Он также высказал предположение, что атаку могла провести "третья сторона", стремившаяся предоставить предлог для старта иностранной военной операции против Дамаска.

Кроме того, А.Шамхани подчеркнул, что недавний ракетный удар США по сирийской авиабазе не подорвет сотрудничество Тегерана, Москвы и Дамаска в сфере борьбы против терроризма.