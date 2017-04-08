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ТЭК 08.04.2017 18:35

Госнефтекомпания Азербайджана интересуется нефтегазовыми проектами в Иране

Президент SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев и министр нефти Ирана Бижан Зангане 8 апреля обсудили вопросы сотрудничества в нефтегазовой сфере, сообщает сайт Госнефтекомпании.

Р.Абдуллаев находится с визитом в Иране.

"На встрече было отмечено, что Азербайджан и Иран обладают потенциалом для расширения сотрудничества в нефтегазовой сфере. Кроме этого, обсуждалась возможность участия SOCAR в нефтегазовых проектах в Иране, сотрудничества в вопросах торговли газом, а также реализацией совместных проектов в третьих странах", - отмечается в сообщении.

По итогам обсуждений стороны приняли решение провести исследования по данным направлениям сотрудничества и продолжить консультации в рабочем порядке.

А.Азизов

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Тэги: SOCAR, ИРАН, ПРОЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]