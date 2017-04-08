Госнефтекомпания Азербайджана интересуется нефтегазовыми проектами в Иране

Президент SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев и министр нефти Ирана Бижан Зангане 8 апреля обсудили вопросы сотрудничества в нефтегазовой сфере, сообщает сайт Госнефтекомпании.
Р.Абдуллаев находится с визитом в Иране.
"На встрече было отмечено, что Азербайджан и Иран обладают потенциалом для расширения сотрудничества в нефтегазовой сфере. Кроме этого, обсуждалась возможность участия SOCAR в нефтегазовых проектах в Иране, сотрудничества в вопросах торговли газом, а также реализацией совместных проектов в третьих странах", - отмечается в сообщении.
По итогам обсуждений стороны приняли решение провести исследования по данным направлениям сотрудничества и продолжить консультации в рабочем порядке.
А.Азизов
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