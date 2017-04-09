Семь человек выписано, пятеро остаются в больницах после столкновения поездов в Москве - источник

Пятеро пострадавших после столкновения поездов в Москве остаются в больницах, семь человек выписано после оказания помощи, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье источник в медицинских кругах.

"На данный момент в больницах Москвы остается пять человек. Семеро пострадавших выписано", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, на Белорусском направлении Московской железной дороги в субботу вечером произошло столкновение пригородного поезда с пассажирским поездом "Москва - Брест". В результате столкновения с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда, движение на участке временно приостановлено. За медицинской помощью обратились около 50 пострадавших.

Президент России Владимир Путин поручил принять все необходимые меры для ликвидации последствий аварии пассажирского поезда и электрички в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сразу после столкновения поезда и электрички президенту было доложено об этом инциденте", - сказал Д.Песков.

Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил ранее, что в результате аварии госпитализированы 12 человек, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.

СКР начал доследственную проверку по факту столкновения поездов в Москве.