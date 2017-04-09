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Дальнее зарубежье 09.04.2017 11:06

Американская авианосная группировка выдвигается в район Корейского полуострова - СМИ

Ударная авианосная группировка во главе с авианосцем "Карл Винсон" отправилась в субботу в западную часть Тихого океана из Сингапура, сообщил телеканал CNN.

Как сказал телеканалу американский источник из числа официальных военных представителей, группа выдвигается в этот район океана "в ответ на последние провокации со стороны Северной Кореи", которая продолжает испытательные пуски баллистических ракет.

Телеканал отмечает, что пока не располагает информацией о том, какие действия этой группировки запланированы. "Карл Винсон" уже заходил в Южную Корею в рамках совместных американо-южнокорейских учений в марте.

По данным телеканала, ранее планировалось, что эта авианосная группировка нанесет визит в Австралию. Она остается под оперативным командованием Третьего флота Военно-Морских сил США.

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Тэги: США, ФЛОТ, КОРЕЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]