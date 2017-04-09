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Спорт 09.04.2017 11:27

Оргкомитет Пхенчхана-2018 надеется, что НХЛ пересмотрит свое решение не пускать хоккеистов лиги в национальные сборные для участия в Олимпийских играх

Решение НХЛ не отпускать играющих в лиге хоккеистов в национальные сборные, которые примут участие в Олимпийских играх 2018 года, еще не окончательное, считает президент оргкомитета Олимпийских игр в Пхенчхане Ли Хи-Бом.

"Я не думаю, что это окончательное решение, и полагаю, что у нас еще есть возможность для обсуждения этого вопроса", - заявил он на пресс-конференции, посвященной проведению Олимпиады-2018.

Он отметил, что комитет надеется на то, что те спортсмены, которые захотят участвовать, все же смогут приехать.

"Даже если не все смогут приехать, у нас все равно будут прекрасные Игры. Но, конечно, мы продолжим переговоры с НХЛ, чтобы приехать смогли все, кто этого хочет", - подчеркнул он.

Ранее стало известно о решении НХЛ не прерывать сезон и не отпускать играющих в лиге хоккеистов на Олимпиаду в Пхенчхане в следующем году.

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в течение 17 дней в Южной Корее с 9 по 25 февраля 2018 года. В них примут участие спортсмены из порядка 95 стран мира, будет разыграно 102 комплекта наград. Основные объекты Олимпиады сконцентрированы в горном кластере Пхенчхана и в прибрежном кластере города Каннын.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ОЛИМПИАДА, ХОККЕЙ, НХЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]