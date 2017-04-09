Взрывное устройство обезврежено в норвежской столице - полиция

Норвежская полиция проинформировала об обезвреживании взрывного устройства в центре Осло, сообщили СМИ.

Полиция подтвердила, что ранее обнаруженный предмет, который был "похож" на бомбу, на деле действительно оказался взрывным устройством.

Место его обнаружения было оцеплено полицией, находившиеся рядом развлекательные учреждения и рестораны закрыты, посетители эвакуированы.

Прибывшие на место саперы подорвали бомбу. Пострадавших нет.

По сообщению агентства "Ассошиэйтед пресс", которое ссылается на полицейские источники, подозреваемый в попытке организации взрыва арестован, однако данные о нем не приводятся.