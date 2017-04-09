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Дальнее зарубежье 09.04.2017 09:30

Взрывное устройство обезврежено в норвежской столице - полиция

Норвежская полиция проинформировала об обезвреживании взрывного устройства в центре Осло, сообщили СМИ.

Полиция подтвердила, что ранее обнаруженный предмет, который был "похож" на бомбу, на деле действительно оказался взрывным устройством.

Место его обнаружения было оцеплено полицией, находившиеся рядом развлекательные учреждения и рестораны закрыты, посетители эвакуированы.

Прибывшие на место саперы подорвали бомбу. Пострадавших нет.

По сообщению агентства "Ассошиэйтед пресс", которое ссылается на полицейские источники, подозреваемый в попытке организации взрыва арестован, однако данные о нем не приводятся.

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Тэги: НОРВЕГИЯ, БОМБА, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]