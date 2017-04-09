Один из лидеров талибов и 14 боевиков убиты на северо-востоке Афганистана

Один из высокопоставленных лидеров радикального движения "Талибан", заместитель теневого губернатора талибов в провинции Кундуз Асадулла и 14 боевиков, большая часть из которых являются гражданами Таджикистана, движения были убиты в ходе спецоперации на северо-востоке Афганистана, сообщил пресс-секретарь Минобороны страны Давлата Вазири.

По его словам, которые приводят в воскресенье местные СМИ, операция подразделений национальной армии ИРА прошла в приграничном с Таджикистаном уезде Дашти-Арчи провинции Кундузе и группа боевиков были убиты на территории кишлака Мулокули.

По словам Д.Вазири, среди 14 убитых боевиков "Талибан", восемь - граждане Таджикистана.