Жители Грузии главной проблемой страны считают безработицу - опрос

Согласно данным социологического исследования, проведенного Международным республиканским институтом (IRI) Грузии, каждый второй граждан страны самой важной национальной проблемой называет безработицу.

По результатам опроса, вопрос рабочих мест больше всего волнует 47% респондентов. На втором месте экономический кризис - 24% опрошенных, на третьем - территориальная целостность (9%), далее следуют социальные проблемы, инфляция и другие вопросы.

При этом 70% респондентов считают, что в последнее время экономическая ситуация в Грузии ухудшилась, и только 8% опрошенных заявляют, что она улучшилась.

54% опрошенных граждан не могут назвать успешными реформы, осуществляемые правительством Грузии, а 16% респондентов не считают успешной ни одну из реформ. В перечне успешных лидируют реформы в сфере здравоохранения (18%), второе и третье места разделяют безвизовый режим с Евросоюзом (3%) и реформы в сфере образования (3%). Другие реформы получили менее 2% голосов опрошенных.

В рамках исследования IRI, которое проводилось в Грузии с 22 февраля по 8 марта 2017 года, были опрошены 1501 жителей страны. Погрешность составляет около 2,5%. Исследование финансировалось Агентством международного развития США (USAID).