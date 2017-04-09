Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7031 EUR   1.8135 RUR   0.0299 GBR   2.1239 TRY   0.4562

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.70 Brent   54.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° Завтра 12° 11 Апр 15° 12 Апр 16°

Регион 09.04.2017 12:22

Жители Грузии главной проблемой страны считают безработицу - опрос

Согласно данным социологического исследования, проведенного Международным республиканским институтом (IRI) Грузии, каждый второй граждан страны самой важной национальной проблемой называет безработицу.

По результатам опроса, вопрос рабочих мест больше всего волнует 47% респондентов. На втором месте экономический кризис - 24% опрошенных, на третьем - территориальная целостность (9%), далее следуют социальные проблемы, инфляция и другие вопросы.

При этом 70% респондентов считают, что в последнее время экономическая ситуация в Грузии ухудшилась, и только 8% опрошенных заявляют, что она улучшилась.

54% опрошенных граждан не могут назвать успешными реформы, осуществляемые правительством Грузии, а 16% респондентов не считают успешной ни одну из реформ. В перечне успешных лидируют реформы в сфере здравоохранения (18%), второе и третье места разделяют безвизовый режим с Евросоюзом (3%) и реформы в сфере образования (3%). Другие реформы получили менее 2% голосов опрошенных.

В рамках исследования IRI, которое проводилось в Грузии с 22 февраля по 8 марта 2017 года, были опрошены 1501 жителей страны. Погрешность составляет около 2,5%. Исследование финансировалось Агентством международного развития США (USAID).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ОПРОС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]