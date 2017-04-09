Полицейские подорвались на мине в афганской провинции Балх, есть жертвы

По меньшей мере девять сотрудников полиции погибли и четверо получи ранения в результате подрыва мины на севере Афганистана, сообщили местные власти.

Взрывное устройство было приведено в действие на дороге в провинции Балх, пока ни одна их группировок не взяла на себя ответственность за него.

Боевые действия и столкновения в Афганистане активизировались после провала переговоров о восстановлении мира в стране между правительством и движением "Талибан".