Сейм Литвы вновь вернется к вопросу о двойном гражданстве

В парламенте Литвы готовится новая инициатива для решения вопроса двойного гражданства - предлагается сохранить литовское гражданство за лицами, которые получают гражданство стран Евросоюза или НАТО, сообщает агентство BNS.
Такое дополнение к закону о гражданстве подготовила оппозиционная фракция Союза Отечества - Литовских христианских демократов (СО-ЛХД). Его уже поддержали старосты всех парламентских фракций, председатель сейма Викторас Пранцкетис, подписать проект обещает и премьер Саулюс Сквярнялис.
"Надеемся собрать более 100 подписей членов сейма и отдать проект на регистрацию вместе с политическим сигналом о том, что такова политическая воля сейма", - сказал BNS председатель СО-ЛХД Габриэлюс Ландсбергис.
По проекту предлагается установить, что гражданство Литвы смогут сохранить граждане, покинувшие Литовскую Республику после 11 марта 1990 года, и получившие гражданство государства Евросоюза или Организации Северо-Атлантического договора.
По словам Г.Ландсбергиса, такую поправку нужно принять без длительных промедлений.
"Все спешат, прежде всего, по причине Brexit , особенно после обстоятельств, озвученных (британским премьером - BNS) Терезой Мэй, что людям, которые хотят сохранить социальные гарантии в Великобритании, придется выбирать, и уже достаточно быстро, какое гражданство они хотят. Вероятно, мы все понимаем, что ради лучшей жизни, которая сейчас в Англии, люди выберут гражданство Великобритании, а не Литвы. Поэтому мы считаем, что нужно идти к этому быстро", - сказал BNS консерватор.
По его словам, поскольку ранее предложение выдвигалось и критиковалось как противоречащее Конституции, можно принять поправку и сразу же обратиться в Конституционный суд (КС) за разъяснением.
КС ранее разъяснил, что двойное гражданство может быть разрешено только в исключительных случаях, а более широкая возможность его предоставления возможно только при внесении изменений в Конституцию. Кроме того, статью о гражданстве можно изменить только путем референдума.
Сейчас двойное гражданство разрешается только тем гражданам, которые уехали из Литвы до восстановления независимости, и их потомкам, однако не разрешается тем, кто уехал в годы независимости. Также намечаются оговорки о том, что двойное гражданство могут сохранить родившиеся за рубежом дети, если они получили гражданство другой страны по праву рождения, а также те, кто приобрел другое гражданство автоматически посредством брака с гражданином другой страны.
Новое правительство поставило цель узаконить двойное гражданство в течение двух лет. Об этом вопросе говорило ни одно правительство, однако конкретные шаги в этом вопросе не были предприняты, отмечает агентство.
Армения минувшие сутки подвергла минометному обстрелу позиции ВС Азербайджана - Минобороны
Митинг оппозиции в Баку прошел без нарушений, в нем приняло участие до 1,5 тыс. человек – столичная полиция
Оппозиция в Азербайджане обладает слабой поддержкой населения, считают в правящей партии
Госнефтекомпания Азербайджана интересуется нефтегазовыми проектами в Иране
Баку рассчитывает на перевозку по коридору Север-Юг через территорию Азербайджана до 10 млн тонн грузов в год – замминистра экономики
Азербайджан намерен наращивать экспорт на российские рынки – замминистра экономики
Средняя цена билетов Олимпиады-2018 в Южной Корее ниже, чем в Сочи-2014 - оргкомитет
Оргкомитет Пхенчхана-2018 надеется, что НХЛ пересмотрит свое решение не пускать хоккеистов лиги в национальные сборные для участия в Олимпийских играх
На Каспии найдено тело, возможно, еще одного из пропавших в декабре азербайджанских нефтяников
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
В Баку прошел лекторий на тему «Исторические азербайджанские ковры»
ООО «SOCAR Polymer» стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Александр Шаровский почтил память о погибших в Питерском метро
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»