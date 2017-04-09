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Дальнее зарубежье 09.04.2017 12:43

Взрыв в христианском храме в Египте унес жизни 15 человек, много раненых

По меньшей мере 15 человек погибли и около 50 получили ранения в результате взрыва в церкви египетского города Танта (провинция Гарбия), сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на источники в министерстве внутренних дел Египта.

Взрыв, по предварительным данным, произошел в воскресенье внутри храма "Мар Гиргис".

Как отмечает агентство, около 10% населения Танты составляют христиане.

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Тэги: ЕГИПЕТ, ЦЕРКОВЬ, ВЗРЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]