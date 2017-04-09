Взрыв в христианском храме в Египте унес жизни 15 человек, много раненых

По меньшей мере 15 человек погибли и около 50 получили ранения в результате взрыва в церкви египетского города Танта (провинция Гарбия), сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на источники в министерстве внутренних дел Египта.

Взрыв, по предварительным данным, произошел в воскресенье внутри храма "Мар Гиргис".

Как отмечает агентство, около 10% населения Танты составляют христиане.