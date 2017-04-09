В Китае начато расследование в отношении очередного крупного чиновника

Расследование в связи с серьезными нарушениями дисциплины начато в отношении руководителя китайской Госкомиссии по регулированию страхового рынка Сян Цзюньбо, сообщила комиссия ЦК Компартии Китая по проверке дисциплины.

Термин "серьезное нарушение дисциплины" как правило, используется при обвинении чиновников в коррупции.

Широкая кампания борьбы с коррупцией в партийном и государственном аппарате, армейском руководстве начата и проводится под руководством председателя КНР Си Цзиньпина.