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Дальнее зарубежье 09.04.2017 13:24

В Китае начато расследование в отношении очередного крупного чиновника

Расследование в связи с серьезными нарушениями дисциплины начато в отношении руководителя китайской Госкомиссии по регулированию страхового рынка Сян Цзюньбо, сообщила комиссия ЦК Компартии Китая по проверке дисциплины.

Термин "серьезное нарушение дисциплины" как правило, используется при обвинении чиновников в коррупции.

Широкая кампания борьбы с коррупцией в партийном и государственном аппарате, армейском руководстве начата и проводится под руководством председателя КНР Си Цзиньпина.

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Тэги: КИТАЙ, ЧИНОВНИК, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]