Российско-британский диалог Лондону необходим не менее, чем Москве, отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве, комментируя решение МИД Британии отменить визит в РФ министра Бориса Джонсона.
"Министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что министр Б.Джонсон принял решение не осуществлять визит в Москву 10 апреля с.г., как было запланировано, под предлогом "фундаментального изменения ситуации в связи с событиями в Сирии". Судя по заявлениям Б.Джонсона, в настоящее время у него иные приоритеты, а именно обсуждение с партнерами по "семерке" ситуации в Сирии и "российской поддержки режима Б.Асада", - говорится в комментарий Департамента информации и печати МИД России.
."Налицо фундаментальное непонимание либо незнание происходящего в Сирии, усилий России по урегулированию этого кризиса, а также предназначения дипломатии в принципе", - отмечают на Смоленской площади.
Там напомнили, что в ходе визита Б.Джонсона в Москву "имелось в виду провести обстоятельный и откровенный разговор по всему комплексу международных проблем, а также обсудить состояние российско-британских отношений, по сути загнанных британской стороной в тупик".
"Решение об отмене поездки Б.Джонсона в Москву лишний раз подтверждает сомнения в наличии добавленной стоимости от разговора с британцами, которые по большинству актуальных проблем современности не имеют собственной позиции и реального влияния на ход международных дел, оставаясь "в тени" своих стратегических партнеров. Не считаем, что диалог с Лондоном нам нужен больше, чем ему самому", - говорится в комментарии МИД РФ.
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