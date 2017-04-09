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Дальнее зарубежье 09.04.2017 14:08

Между Одессой и Стамбулом запущено пассажирское паромное сообщение

Между Стамбулом и Одессой налажено прямое пассажирское паромное сообщение, информирует посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Турецкая Республика и Украина становятся ближе - сегодня начато прямое пассажирское паромное сообщение между Хайдарпаша (Стамбул) и Одессой - 90% наполняемость", - написал украинский дипломат в своем аккаунте в Твиттер в воскресенье.

Хайдарпаша - железнодорожный вокзал на азиатской стороне Стамбула. Построен в 1906-1908 годах как начальный пункт железной дороги Стамбул-Багдад. Вокзал обслуживает азиатские пригороды Стамбула и всю восточную часть Турции вплоть до границ с Арменией, Ираном и Сирией. Главное здание вокзала построено на искусственном полуострове, выдающемся в море. Непосредственно от подножия вокзала отходят паромы в другие части города.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ТУРЦИЯ, ПАРОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]