РФ и Египет, действуя сообща с другими членами мирового сообщества, сумеют дать отпор террористам - Путин

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Египета Абдельфаттаху Сиси в связи с трагическими последствиями террористического акта в городе Танта, сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.

"Преступление, совершенное в разгар религиозного праздника, поражает своей жестокостью и цинизмом. Очевидно, что террористы стремятся не только запугать людей, но и посеять рознь между представителями различных конфессий. Однако, уверен, что они не достигнут своих преступных целей. Действуя сообща, плечом к плечу с другими ответственными членами мирового сообщества, наши страны сумеют дать отпор силам террора, искоренить их человеконенавистническую идеологию", - подчеркнул глава российского государства в телеграмме соболезнования.

В.Путин передал слова сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В церкви города Танта в провинции Гарбия в воскресенье произошел взрыв, по данным гостелевидения Египта погиб 21 человек, ранения получили более 50. По данным других СМИ, число жертв может достичь 30 человек.

Взрыв, по предварительным данным, произошел в воскресенье внутри храма "Мар Гиргис". Как отмечается в сообщениях СМИ, около 10% населения Танты составляют христиане.