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Дальнее зарубежье 09.04.2017 14:56

РФ и Египет, действуя сообща с другими членами мирового сообщества, сумеют дать отпор террористам - Путин

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Египета Абдельфаттаху Сиси в связи с трагическими последствиями террористического акта в городе Танта, сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.

"Преступление, совершенное в разгар религиозного праздника, поражает своей жестокостью и цинизмом. Очевидно, что террористы стремятся не только запугать людей, но и посеять рознь между представителями различных конфессий. Однако, уверен, что они не достигнут своих преступных целей. Действуя сообща, плечом к плечу с другими ответственными членами мирового сообщества, наши страны сумеют дать отпор силам террора, искоренить их человеконенавистническую идеологию", - подчеркнул глава российского государства в телеграмме соболезнования.

В.Путин передал слова сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В церкви города Танта в провинции Гарбия в воскресенье произошел взрыв, по данным гостелевидения Египта погиб 21 человек, ранения получили более 50. По данным других СМИ, число жертв может достичь 30 человек.

Взрыв, по предварительным данным, произошел в воскресенье внутри храма "Мар Гиргис". Как отмечается в сообщениях СМИ, около 10% населения Танты составляют христиане.

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Тэги: ПУТИН, ЕГИПЕТ, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]