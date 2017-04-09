Президент Ирана подтвердил сирийскому коллеге поддержку - СМИ

В ходе телефонной беседы с президентом Сирии Башаром Асадом президент Ирана Хасан Рухани заявил, что иранская сторона будет продолжать оказание поддержки сирийскому режиму, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на СМИ Сирии.
Х.Рухани, указывает агентство, назвал ракетный удар США по сирийской авиабазе в провинции Хомс "грубым нарушением" суверенитета Сирии.
Со своей стороны Б.Асад назвал удар "поддержкой террористическим группировкам", завив, что борьба с терроризмом будет продолжена.
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