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Дальнее зарубежье 09.04.2017 15:15

Президент Ирана подтвердил сирийскому коллеге поддержку - СМИ

В ходе телефонной беседы с президентом Сирии Башаром Асадом президент Ирана Хасан Рухани заявил, что иранская сторона будет продолжать оказание поддержки сирийскому режиму, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на СМИ Сирии.

Х.Рухани, указывает агентство, назвал ракетный удар США по сирийской авиабазе в провинции Хомс "грубым нарушением" суверенитета Сирии.

Со своей стороны Б.Асад назвал удар "поддержкой террористическим группировкам", завив, что борьба с терроризмом будет продолжена.

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Тэги: СИРИЯ, ИРАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, БЕСЕДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]