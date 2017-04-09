Глава Европарламента соболезнует в связи с терактом против коптской церкви в Египте

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни выразил в воскресенье соболезнования в связи с террористическим нападением на христианскую церковь в городе Танта в Египте.

"Мои мысли с жертвами атаки против коптского христианского меньшинства в Танте. Убийство во имя бога - это убийство против воли бога", - написал А.Таяни в своем "Твиттере".