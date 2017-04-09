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Дальнее зарубежье 09.04.2017 15:36

Глава Европарламента соболезнует в связи с терактом против коптской церкви в Египте

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни выразил в воскресенье соболезнования в связи с террористическим нападением на христианскую церковь в городе Танта в Египте.

"Мои мысли с жертвами атаки против коптского христианского меньшинства в Танте. Убийство во имя бога - это убийство против воли бога", - написал А.Таяни в своем "Твиттере".

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Тэги: ЕС, ЕГИПЕТ, ТЕРАКТ, ТАЯНИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]