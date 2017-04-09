Официальный Тбилиси не признает проходящие в Южной Осетии президентские выборы и референдум

Министерство иностранных дел Грузии в связи с проходящими в воскресенье в Южной Осетии президентскими выборами и референдумом по вопросу смены названия республики выступило с заявлением, в котором осуждает эти процессы и называет их нелегитимными.
"МИД Грузии осуждает проходящие 9 апреля текущего года на территории оккупированного Цхинвальского региона так называемые президентские выборы и референдум. Согласно международному праву, любые так называемые выборы или референдум на оккупированных территориях Грузии являются незаконными и не будут иметь каких-либо правовых последствий", - сказано в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства.
В МИД считают, что вышеуказанные процессы в Южной Осетии являются "провокационными и грубо нарушают территориальную целостность и суверенитет Грузии".
Касаясь вопроса референдума, в МИД отметили, что попытка изменить название старейшего региона Грузии и дать ему название, похожее на название одного из субъектов Российской Федерации - "Республика Южная Осетия - Государство Алания" "направлено на подготовку основы для незаконной аннексии региона".
При этом в МИД считают, что "эти намерения четко проявились в недавно подписанном между Москвой и Цхинвали соглашении о присоединении отдельных югоосетинских подразделений в состав вооруженных сил РФ".
"Подобными провокационными действиями Российская Федерация целенаправленно препятствует усилиям по мирному урегулированию конфликта, включая в рамках международных женевских дискуссий", - считают в грузинском внешнеполитическом ведомстве.
МИД обращается к международному сообществу с просьбой дать "соответствующую оценку незаконно проводимым в Цхинвальском регионе т.н. выборам и референдуму" и призывает РФ уважать фундаментальные принципы международного права и вывести свои военные силы с территории Грузии.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в свою очередь заявил, что проходящие в Южной Осетии в воскресенье президентские выборы и референдум по вопросу изменения названия республики незаконны и нарушают основные принципы международного права.
В распространенном администрацией президента заявлении Г.Маргвелашвили отмечается, что выборы президента и референдум "направлены против суверенитета и территориальной целостности Грузии и грубо нарушают основные принципы международного права".
"Подобные действия представляют собой грубое давление на Грузию и направлены на последующую эскалацию ситуации в регионе Черного моря и Южного Кавказа", - сказано в заявлении.
При этом президент Грузии обращается к международному сообществу с просьбой зафиксировать твердую позицию по вопросу "очередной попытки соседнего государства посягнуть на суверенитет и территориальную целостность Грузии".
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